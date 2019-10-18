2019-10-18T05:57:27+03:00
Общество

В Барнауле дорожники забыли об огромной яме во дворе

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Огромная яма. Фото предоставлено очевидцамиОгромная яма. Фото предоставлено очевидцами
Изменить размер текста:

В одном из дворов по адресу Советской Армии, 121а люди жалуются на огромную яму, с которой не могут ничего сделать. Прямо посреди дороги рядом с газоном «красуется» огромная дыра.

Об этом сообщили в соцсетях в паблике «Инцидент Барнаул». Очевидцы рассказали, что дорожные службы бездействуют, а яма увеличивается в размерах уже больше недели.

Как сообщили местные жители, дыра в асфальте образовалась не сразу - сначала по дороге пошла трещина, потом асфальт постепенно начал уходить под землю. Далее приехали дорожники, раскопали яму и уехали, не закончив ремонт. Теперь местные жители переживают о безопасности своих детей.

«На протяжении недели наблюдаем эту яму. Нет прохода к подъезду, не может скорая подъехать и сами люди кое-как проходят. Никто ничего не делает!», — пишет местная жительница Ксения.

К слову, асфальт на ул. Советской армии стабильно «проваливается», так происходит и в центре города. Самым резонансным «провалом» стал обвал асфальта на пр-кте Красноармейском, когда под землю ушла иномарка.

Читайте также:

В Барнауле автомобиль провалился в яму, которую не ремонтируют уже год

Отечественная «девятка» ушла под землю рядом со зданием на улице Малахова № 171. Как сообщили очевидцы, ещё прошлым летом рабочие раскопали дорогу и до сих пор не занимались ее восстановлением (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцы массово опаздывают на работу из-за первого снега
Алтайских владельцев водоемов призывают обследовать рыбу
В Барнауле и Горно-Алтайске прошел киберспортивный турнир на «Кубок Ростелекома»
АлтГТУ приглашает школьников на пробный экзамен по физике
Следком проверит бийских школьников, которые имитировали половой акт
«Динамо-Алтай» принял в команду парней, обыгравших чехов и американцев
В Алтайском крае снова заметили медведя рядом с населенным пунктом
Появилось фото отеля Radisson, который могут построить в Барнауле
Бывший зампрокурора Алтайского края покинет свой нынешний пост в Ставрополье
"Демоны утащат в Барнаул": Журнал Maxim сравнил город с адом
Объем выдач ипотеки ВТБ в Алтайском крае вырос на 19%
Пресс-секретаря алтайского губернатора показали в выступлении Павла Воли
Три человека пострадали в «пьяном ДТП» в Бийске
На Алтае сотовый оператор получил штраф в 200 тысяч рублей
Гостями фестиваля науки в АлтГТУ стали около 1600 человек
Алтайские врачи учатся делать операции при раке кишечника через маленькие проколы
Алтайский край и Монголия расширят сотрудничество
Доклад о развитии спорта в регионе был раскритикован Томенко
Артисты Алтайского музыкального театра представили свой мюзикл в Москве
ВТБ и «Российская Гильдия Риэлторов» подписали соглашение о сотрудничестве
Маршрутка и два авто столкнулись на перекрестке в Барнауле
В Барнауле появится новый тематический парк