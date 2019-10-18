В Барнауле дорожники забыли об огромной яме во дворе

СЕГОДНЯ 05:57 2019-10-18T05:57:27+03:00

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В одном из дворов по адресу Советской Армии, 121а люди жалуются на огромную яму, с которой не могут ничего сделать. Прямо посреди дороги рядом с газоном «красуется» огромная дыра.

Об этом сообщили в соцсетях в паблике «Инцидент Барнаул». Очевидцы рассказали, что дорожные службы бездействуют, а яма увеличивается в размерах уже больше недели.

Как сообщили местные жители, дыра в асфальте образовалась не сразу - сначала по дороге пошла трещина, потом асфальт постепенно начал уходить под землю. Далее приехали дорожники, раскопали яму и уехали, не закончив ремонт. Теперь местные жители переживают о безопасности своих детей.

«На протяжении недели наблюдаем эту яму. Нет прохода к подъезду, не может скорая подъехать и сами люди кое-как проходят. Никто ничего не делает!», — пишет местная жительница Ксения.

К слову, асфальт на ул. Советской армии стабильно «проваливается», так происходит и в центре города. Самым резонансным «провалом» стал обвал асфальта на пр-кте Красноармейском, когда под землю ушла иномарка.

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Отечественная «девятка» ушла под землю рядом со зданием на улице Малахова № 171. Как сообщили очевидцы, ещё прошлым летом рабочие раскопали дорогу и до сих пор не занимались ее восстановлением (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU