Барнаульцы массово опаздывают на работу из-за первого снега

СЕГОДНЯ 07:21 2019-10-18T07:22:15+03:00

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Барнаул погряз в пробках из-за первого выпавшего снега. С раннего утра несколько важных магистралей «встали» по направлению к центру города.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы образовались на Павловском тракте, ул. Советской армии, на объездной. Также жители города стоят в пробках на пересечениях ул. Попова, Малахова. Заторы появились и в центре города на пр-кте Красноармейском, Ленина и Комсомольском. Самые серьезная пробка наблюдалась на проспекте Строителей от моста до пересечения с Красноармейским.

На пике пробки оценивались в семь баллов. Сейчас же они постепенно «рассасываются». На данный момент горожане испытывают затруднения местами, а пробки оцениваются в пять баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU