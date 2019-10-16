2019-10-16T16:35:16+03:00
Происшествия

Жестокая алтайская опекунша пойдет под суд за истязание детей

Сейчас детей изъяли из семьи
Анастасия Корягина
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Уголовное дело. Фото: «Толк»Уголовное дело. Фото: «Толк»
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СУ СКР по Алтайского краю возбудило уголовное дело против опекунши из Заринского района по фактам систематического истязания детей и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По предварительным данным, с осени 2015 года по май 2019 года жительница села Старокопылово, под опекой которой находилось шестеро приемных детей, ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию. Опекунша истязала ребят, применяя к ним физическое и психическое насилие.

Дети неоднократно обращались в органы опеки с жалобами на противоправные действия женщины, но никаких действенных мер должностные лица не предприняли. Двое старших приемных ребят пожаловались журналистам на свою приемную мать, рассказав о применяемых ею методах воспитания, пишет «Толк».

По их словам, они чувствовали себя в семье крепостными, которых постоянно заставляли работать, за непослушание били и морально издевались, а самое страшное – поили психотропными препаратами.

Сейчас детей изъяли из семьи. Следствие проверяет органы системы профилактики района на предмет халатности в их действиях, а также изучает информацию о наличии родственных связей у подозреваемой с сотрудниками опеки. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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