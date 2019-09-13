«Заберите нас из семьи»: Мать три года избивала приемных детей

В деревне Залесово Алтайского края дети посреди ночи сбежали из дома от приемной матери. Утром они пришли в опеку и попросили забрать их из семьи – женщина почти три года избивала детей, а в последнее время жизнь с опекуншей стала совсем невыносимой.

- Димку (имена детей изменены, - прим. ред.) она всегда поколачивала, он тот еще хулиган, состоял на учете в детской комнате, хотя ему всего 13 лет. А тут Фарида набросилась и на Алину – девочке 12 лет, у нее все руки и ноги синие, под глазом синяк. Кроме них в семье было еще две девочки. Это не в первый раз, что мать детей бьет, но история постоянно заминалась, - рассказали в школе, где учились дети.

В семье воспитывалась четверо детей - все из детдома. Старшей в июле исполнилось 18 лет, средней 15. Диму и Алину Фарида с мужем усыновили больше 10 лет назад совсем крохами. Дома было все хорошо, у опеки не возникало к семье вопросов. Родители держали торговую точку в деревне, денег хватало. А потом муж ушел из семьи, и мать начала пить. Всю свою злобу она вымещала на детях.

- Мать их постоянно била. Дима убегал из дома, его находили, но полиция находила его возвращала домой, взрослые не верили ему, что мать их бьет. Их заставляли работать по хозяйству, в огороде. Если они не успевали что-то делать, сразу получали. Ребята добрые, Паша из дерева хорошо вырезает, но мама их не любит, - рассказал одноклассник одного из ребят.

Сейчас все подопечные избивавшей их опекунши находятся в детском доме. Одну девочку собираются забрать дальние родственники, младшие, скорее всего, останутся в приюте.

После того, как о побоях стало известно, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Матери грозит до семи лет лишения свободы.

- Помимо физического, к потерпевшим применялось и психологическое насилие со стороны опекуна, которая использовала незначительные поводы для наказания детей. В настоящее время дети изъяты из опекаемой семьи. Сейчас проводится комплекс действий по установлению обстоятельств произошедшего, - рассказали в ведомстве.