Мать, сломавшая сыну ногу, заставляла приемных детей спать на полу в прихожей

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-12T13:50:59+03:00

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«Только не отдавайте нас маме обратно!» - умоляют семеро маленьких мальчишек и девчонок, которых забрали у приемной мамаши после того, как выяснилось, что женщина издевается над детьми. Они временно находятся в инфекционном отделении детской больницы в алтайском городе Заринске, которая стала для них убежищем от матери-садистки.

Первым в больницу попал 9-летний Ваня (имя изменено - прим.авт.), которому женщина в воспитательных целях сломала ногу – мальчишка не выучил уроки. Дети рассказывают, что сначала она в наказание заставила паренька приседать, а потом, видимо, посчитав, что худенький мальчонка халтурит, начала выкручивать ему ногу. В итоге у мальчика закрытый перелом левой берцовой кости.

Сейчас готовятся документы, чтобы вернуть Ваню в детский дом.Фото: Марина КОЧНЕВА

- Ваня пришел на уроки весь в синяках, хромал. Мы сразу позвонили в опеку, и они отвезли его в больницу, - рассказала учительница мальчика Антонина.

- Есть следы указывающие, что его таскали за волосы – удалены фрагменты кожи. Но это несвежие рубцы, возможно, к этой женщине отношения не имеют. Это могло случиться с ним до усыновления. Сейчас ребенок находится у нас в отделении. Готовится пакет документов, его отправят в детский дом, - рассказала заместитель главного врача по лечебной работе Ирина Галадская.

Кстати, в больнице мальчик сначала говорил, что упал с лестницы, и только потом, доверившись врачам, рассказал, что мама его била. В больнице мальчонке наложили гипс. Кроме перелома у него были кровоподтеки на шее – по словам мальчика, мама его душила.

Остальных приемных детей привезли в больницу только несколько дней назад. И то лишь после того, как врачи заринской больницы начали интересоваться, что будет с мальчиком, у которого сняли гипс – неужели его вернут в семью?

Дети, по сути, запертые в "инфекционке" радуются убежищу и просят оставить их там жить, но только не возвращать матери!Фото: Марина КОЧНЕВА

- После этого последовал звонок из опеки, что нужно предоставить еще шесть мест для других приемных детей этой семьи. Говорили, что учительница в школе у девочки нашла на шее следы удушения. У остальных детей обычные синячки - на ножках, на ручках, как обычно дети играют – упали, ударились. Явных признаков насилия нет, - говорит Ирина Галадская.

Мамаша-деспот

В одно из сел Заринского района 44-летняя Лариса Худова (имя изменено - прим.авт.) и семеро ее приемных детей переехали этим летом. Женщина усыновила их в разное время - малыши из трёх разных семей. Купила для проживания здание бывшей школы, посмотришь на него со стороны - старинный особняк. В поселке семью видели нечасто, было некогда – приводили в порядок усадьбу.

- Дети тоже помогали. Дрова носили, ветки убирали, помогали возделывать огород. Мать у них, как комендантша, строгая, боевая – любому мужику фору даст. Мои внуки с их детьми играли, ничего из ряда вон не замечал, обычная семья, - рассказал сосед Александр Михайлович.

Здание бывшей школы, где жили дети, посмотришь на него со стороны - старинный особняк.Фото: Марина КОЧНЕВА

Дисциплина в семье была строгая – за провинности, несделанные уроки женщина заставляла детей спать на жестком полу кухни или прихожей, подстелив курточку. Дети вспоминают и моменты, когда мама их обнимала, правда, таких случаев совсем немного. Малыши рассказывают, когда они не слушались маму, там могла их ударить, например, за то, что дети медленно мыли пол. У другой семилетней девочки на шее следы от удушья – так мама ее заводила в дом.

Сейчас на двери усадьбы весит замок, хозяев нет – по двору, почувствовав волю, бродят куры, коровы и голодный кот.

У опеки претензий не было

Семья встала на учет в районную опеку в июле. Тогда к ней не было никаких претензий. Когда приходила проверка, все дети были чисто одеты и причесаны. В разговоре с «незнакомой тетей» они ни на что не жаловались. Все дети в голос повторяли фразу «мама нас не обижает».

- В июле при обследовании условий проживания мы характеризовали семью положительно. У них было достаточно места, есть вся бытовая техника, дети ухоженные, одетые, то есть все необходимое у них есть. В августе семью посетили повторно, претензий к условиям проживаний также не было. А в сентябре уже поступила информация об этой ситуации. Мы поместили ребенка в больницу, ну а дальше дело забрал следственный комитет, - рассказала главный специалист комитета по образованию и делам молодежи Ирина Сироткина.

Местный депутат Анастасия Любимова тоже была уверена, что семья благополучная - дети записались в библиотеку, помогали по дому.

При обследовании условий проживания опека характеризовала семью положительно.Фото: Марина КОЧНЕВА

После того, как Ваню положили в больницу, его приемную мать вызывали в опеку. Женщина ничего не объясняла и не оправдывалась, будто была уверена в своей безнаказанности. Возможно, она надеялась, что это все сойдет ей с рук как «своей» - женщина работала в отделе кадров местного комитета по образованию.

Кстати, она несколько раз навещала мальчика, сначала приходила в больницу, но потом перестала. На вопрос: "Почему?" ее приемный сын лишь пожал плечами. Возвращаться к матери мальчик не хочет.

Опекуншу арестовали

Сейчас приемная мать не отвечает на телефонные звонки. Ее взяли под стражу после того, как следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Устанавливаются факты насилия над другими детьми.

Женщину взяли под стражу.Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

- Помимо этого расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, не принявших своевременных мер к прекращению опекунства, что повлекло совершение женщиной противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, - рассказала помощник руководителя краевого следственного управления по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

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