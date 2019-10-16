2019-10-16T12:30:07+03:00
Происшествия

В Бийске водитель на скорости врезался в дорожный каток

Погибли два человека
Анастасия Корягина
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ДТП в Бийске.ДТП в Бийске.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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16 октября в 0:25 часов в Бийске произошло ДТП со смертельным исходом. 27-летний парень, не имевший права управления, ехал на ВАЗ-2101 по улице Шадрина и врезался в дорожную технику - каток.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в результате ДТП на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи скончались два пассажира ВАЗа - 32-летний мужчина и 41-летняя женщина. Также пострадали водитель и еще один пассажир - женщина 30-ти лет.

Предварительно установлено, что виновник ДТП не выбрал безопасную скорость движения. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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