2019-08-31T08:27:50+03:00
Происшествия

В страшном ДТП на Алтае девушку разорвало напополам

Трагедия случилась в шесть утра в Бийске
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: Евгений ПлахотинФото: Евгений Плахотин
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Рано утром 31 августа в Бийске на пешеходном переходе насмерть сбили 27-летнюю девушку. От сильного удара бийчанку разрубило на две части, сообщает «Бийский рабочий».

Последний день лета жителям Бийска запомнится надолго. Помимо взрыва бытового газа ночью в одной из многоэтажек города, рано утром еще и произошло страшное ДТП. Все случилось на улице Советской, 197 около шести утра. На место быстро прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: Евгений Плахотин

Фото: Евгений Плахотин

По предварительной информации, в тот час нетрезвый 31-летний водитель «Тойоты Премио» пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и насмерть сбил молодую девушку. После машина отлетела в столб, она серьезно пострадала. Очевидцы отмечают, что удар был настолько сильным, что 27-летнюю бийчанку буквально разрубило напополам.

Виновник аварии и 25-летний пассажир остались живы, но получили телесные повреждения. Их увезли в больницу для оказания медицинской помощи.

- В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - также добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото: Евгений Плахотин

Фото: Евгений Плахотин

К слову, по непроверенной информации один из бийчан написал, что у 25-летнего пассажира иномарки в результате травмы якобы отказали ноги и он больше не сможет ходить. Другие очевидцы трагедии также поделились своими эмоциями в комментариях.

- Да уж судьба... выходной, 6 утра, пустой город. Встретила же бедная свою погибель... Авария прям под окнами произошла. Столб бетонный как ножом по маслу, - написал Денис.

- Страшная трагедия, видел труп девушки до сих пор мурашки, - также добавил Артем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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