Барнаульскую пенсионерку нашли прикованной к кровати в сарае среди мусора

СЕГОДНЯ 05:08 2019-10-16T06:47:35+03:00

Женщина не могла ходить и справляла нужду в постели [видео]

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Специалисты социальной службы совместно с сотрудниками полиции спасли пенсионерку, которая три года была вынуждена жить в сарае. Женщину нашли в ужасном состоянии: она не могла ходить, справляла нужду в кровати, из-за чего у нее образовались пролежни.

Впервые об этой бабушке стало известно из соцсетей. Люди писали, что женщина находится в непригодных для жизни условиях: в доме стоит ужасный запах, везде валяется мусор, царит антисанитария, по территории гуляют собаки.

Живущие рядом люди сообщили, что сарай арендуют несколько человек за четыре тысячи рублей.

Когда к ситуации подключились СМИ, правоохранители и социальные службы, выяснилось, что пожилую женщину могли насильно удерживать ранее судимые люди.

barnaul.insta Полицейские и соцслужбы пришли к пенсионерке.

Очевидно, что сейчас властям предстоит провести проверку ситуации и выяснить, как женщина оказалась в таких условиях, и по своей ли воле.

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ИСТОЧНИК KP.RU