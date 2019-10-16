Барнаульскую пенсионерку нашли прикованной к кровати в сарае среди мусора
Специалисты социальной службы совместно с сотрудниками полиции спасли пенсионерку, которая три года была вынуждена жить в сарае. Женщину нашли в ужасном состоянии: она не могла ходить, справляла нужду в кровати, из-за чего у нее образовались пролежни.
Впервые об этой бабушке стало известно из соцсетей. Люди писали, что женщина находится в непригодных для жизни условиях: в доме стоит ужасный запах, везде валяется мусор, царит антисанитария, по территории гуляют собаки.
Живущие рядом люди сообщили, что сарай арендуют несколько человек за четыре тысячи рублей.
Когда к ситуации подключились СМИ, правоохранители и социальные службы, выяснилось, что пожилую женщину могли насильно удерживать ранее судимые люди.
Очевидно, что сейчас властям предстоит провести проверку ситуации и выяснить, как женщина оказалась в таких условиях, и по своей ли воле.
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ИСТОЧНИК KP.RU