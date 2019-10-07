Знаменитая врач-акушер из Барнаула доставлена с грязного дивана в больницу

Надежду Петровну Шадрину, история которой шокировала горожан ,в воскресенье 6 октября положили в отдельную палату больницы Шинников. Знаменитого врача-акушера доставили в ту самую больницу, где она когда-то заведовала гинекологическим отделением.

«Погибает с распухшими ногами»

Напомним, что на прошлой неделе в сети появился страшный пост. Горожанка Анна Шакирова писала о знаменитом некогда в Барнауле враче Надежде Шадриной, которая «сидит в пустой квартире с распухшими ногами и ходит под себя, потому что не может встать и дойти до туалета». Анна зашла к ней передать памперсы по просьбе дальнего родственника Шадриной из другого города, которому самому за восемьдесят.

«Когда в 2013 году ее сын Слава Кальницкий (Шадрин) умер, видимо, для Надежды Петровны жизнь превратилась просто в существование, – написала Анна. - И не нашлось людей, которые поддержали бы её. Когда-то дружбой с ней дорожили, ещё бы - такой врач! А когда помощь понадобилась ей - её просто вычеркнули из друзей, зачем она им теперь?

Проблемы - не на один день, характер сложный, а пользы от неё уже никакой - в комнате старая мебель и много икон, которые остались от Славика»...

Речь шла о маме моего знакомого музыканта и православного дьякона Славы Кальницкого, которую я впервые увидела на его похоронах пять лет назад. Тогда же услышала от ее коллег, что ее называли королевой: ходила с иголочки, в золоте, пахла французскими духами…

История Надежды Петровны Шадриной шокировала горожанФото: Марина КОЧНЕВА

Тараканы и «Культура Византии»

Когда в пятницу 5 октября я приехала в ее квартиру, там уже под руководством Анны Шакировой работали девушки из клиннинговой компании. Уборщицы работали в респираторах, в квартире царило зловоние. Шокировала картинка, которая и сейчас перед глазами: на грязном диване с нечистотами и тараканами возле подушки книга «Культура Византии». Мерзость и красота ютились рядом… Вспомнились слова одного психиатра, который рассказывал, что глубокая депрессия иногда проявляется тем, что человек начинает замусоривать и себя и пространство …

- Я хорошо знала вашего сына, - начала я.

Она подняла глаза, вздохнула: «В этом году я впервые не была на его могилке». Фото Славы стояло на полке рядом с иконами. Надежда Петровна кивнула на белую кошку с черным носиком - это Муська, его любимая.

На полке лежали консервы с дорогим кошачьим кормом.

- Вся округа знала, что она на кошек, голубей, собак тратила всю свою пенсию, - рассказала соседка Лариса Сергеевна.

В последние дни, по словам соседки, в квартире Шадриной жили четыре кошки, но во время уборки растерянно бегали только Муська и большой серый кот.

Переполох

Пока девушки работали, мы с Аней сходили на рынок, купили чистые вещи для Надежды Петровны.

После Аня позвонила, рассказала, что девушки разгребали квартирную свалку до десяти вечера, что за это время к одинокой женщине приходили и соцработники, и медики, все уговаривали ложиться в больницу. Та вежливо, но властно отказывалась.

На другой день пожилая женщина была помыта. «Мойщицы» нашли её сидящей на полу, подняли, отмыли, переодели, перестелили постель. Тогда же ее навестили и волонтеры, сделали влажную уборку еще раз, купили лотки для кошек, привезли продукты. Новость о «погибающем враче» азартно обсуждался в соцсетях. Люди предлагали помощь. После первой публикации в «КП» , к примеру, позвонил коллега Сергей Зубчук и подвез две коробки с памперсами и пеленками.

Новая метла

В воскресенье в Барнауле появились будущие владельцы квартиры, с которыми Надежда Шадрина в 2013-м заключила договор ренты. В тот же день больная женщина была доставлена в больницу.

- Я ей сказала, что не хочу идти под суд из-за нее, - объяснила Лидия.

Потенциальная владелица квартиры рассказала, что они каждый месяц присылали Надежде Петровне деньги (от 16 до 23 тысяч), и уехав в другой регион по сложным семейным обстоятельствам по ее требованию заплатили деньги аж до 2020 года – 330 тысяч. До этого, по ее словам Шадриной, по договору было выплачено порядка полутора миллионов рублей.

-Она просила именно деньгами оказывать помощь и не докучать, - утверждает Лидия. - Мы эти пять лет сидели на супах и кашах и питались хуже, чем ее кошечки.

Опекунша также отметила, что, услышав о «больных ногах» старушки, поехали в Барнаул сами все проверить, потому что «словам Шадриной нет доверия»:

-Были случаи, когда она вводила нас в заблуждение. Могла сказать - приезжайте, мне нечего кушать. Приезжаем, она говорит - «Вам щеночек не нужен?». Вот хорошие щенки в гараже, я хожу, кормлю. То есть обманывала.

При этом, по словам Лидии, Надежда Петровна постоянно благодарила их как людей порядочных.

От кошек в вымытой квартире Лидия намерена решительно избавиться. Звонила в приют для животных «Ласку», там отказались их взять.

- Кое-как выловили одну кошку белую, повезли в деревню, она сидела тихо, не рыпалась, вышли до кустов, открыли дверь, выбежала. Второй забился под ванну, – рассказала Лидия утром в понедельник 7 октября.

- А ведь у нее одна радость осталась в жизни эти кошки, а эта черно-белая вообще с сыном ее связывала…- не выдержала я.

- Вы понимаете, что кошки это антисанитария, - назидательно сказала Лидия. - Пусть я буду выглядеть плохо, но я их уберу, а вы бы тогда лучше помогли их пристроить.

Вечером 7 октября Лидия сообщила, что нашла, кому отдать серого кота.

- Женщина сейчас моет пол, заберет кота вместе с кормом, - рассказала новая хозяйка квартир и добавила: «Надежда Петровна обо всем знает и только спросила, будут ли его кормить, после того как корм кончится».

Много и других одиноких…

Сейчас Надежда Петровна Шадрина находится в отдельной палате. Лидия наняла для нее сиделку. По словам врачей в ближайшее время ожидается консультация сосудистого хирурга. По словам Анны Шакировой, уже сейчас состояние Надежды Петровны улучшилось.

В соцсетях между тем эту тему продолжают бурно обсуждать. Люди пишут о том, что в нашем городе много одиноких стариков, вспоминают историю, когда женщина умерла и только после 15 (!) лет в квартире обнаружили ее мумию.