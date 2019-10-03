2019-10-03T13:26:32+03:00
Общество

Отверженная. Знаменитый врач Барнаула погибает на грязном диване

Когда-то дружбой с ней дорожили, а теперь вычеркнули женщину из жизни
Марина КОЧНЕВА
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Фото: С сайта история.авра.рф/Анна Шакирова.Фото: С сайта история.авра.рф/Анна Шакирова.
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В группе «Свободный Барнаул» появился пост, который шокировал меня. Речь шла о маме друга, музыканта и православного дьякона Славы Кальницкого, который умер в 2013-м году, не дожив пару месяцев до 45 лет. Смерть его была внезапной. Слава уснул и не проснулся…

Незадолго до этой трагедии, в ленте у Кальницкого появлялся пост, что его мама больна. Мы собирали для нее деньги, он благодарил, еще рассказывал, что она подбирает всех кошек в округе, кормит птиц…

Потом на похоронах я впервые увидела ее. Растерянная женщина, в слегка помятой одежде вышла на улицу, где стоял гроб, поцеловала сына со словами: «Я буду тебя навещать», обернулась на нас: «Какой он красивый, правда?»

Рядом с ней в тот день были три ее бывшие коллеги. Одна, кивнув на Надежду Петровну, тихо шепнула: «Очень изменилась, это врач от бога, когда-то мы называли ее королевой, блистала во всем, пахла французскими ароматами, в золоте ходила…»

«Как же она одна-то, не навестить ли», - подумалось тогда. Но мысль пришла и ушла, мы ведь даже не знакомы… И вдруг - как ножом по сердцу этот пост. Стало страшно.

«В центре города, в многоквартирном доме, среди людей в пустой квартире на грязном диване сидит старуха, – пишет в группе «Свободный Барнаул» горожанка Анна Шакирова. - Ноги распухли, до туалета не дойти, ходит под себя. Соседка приносит еду, но в остальном помочь не может, ей самой 80, ни сил, ни здоровья. Из Москвы неравнодушные люди переслали деньги на памперсы, одноразовые пеленки, простыни, попросили купить и завести по конкретному адресу. Сказать, что увиденное потрясло меня - ничего не сказать. Но когда я узнала, КТО это, мне стало по-настоящему страшно. Так доживает свои дни мама Славика Кальницкого, некогда знаменитый врач НАДЕЖДА ПЕТРОВНА ШАДРИНА.

Когда в 2013 году Славик Кальницкий (Шадрин) умер, видимо для Надежды Петровны жизнь превратилась просто в существование.

И не нашлось людей, которые поддержали бы её. Когда-то дружбой с ней дорожили, ещё бы - такой врач! А когда помощь понадобилась ей - её просто вычеркнули из друзей, зачем она им теперь?

Проблемы - не на один день, характер сложный, а пользы от неё уже никакой в комнате старая мебель и много икон, которые остались от Славика»…

Тратила деньги на кошек

Прочитав этот страшный рассказ, я тут же попыталось связаться с автором поста и соседкой Надежды Шадриной.

Соседка – Лариса Сергеевна вздохнула: «Да, все так…». По ее словам, Надежда Петровна после смерти сына влезла в большие долги, при этом тратила большую часть своей зарплаты, покупая дорогой корм для своих четырех кошек плюс кормила этим кормом всех бездомных кошек округи.

- Ее любовь к кошкам становилась уже патологичной, - рассказали другие соседи. - Ее и уволили после того, как обнаружили кошку в шкафу в ее больничном кабине, та чуть ли не в операционной сидела…

- Она раньше была очень хороший врач, а теперь у нее отказывают ноги, - вздохнула Лариса Сергеевна. - Вчера захожу, она стул перед собой ставит и к туалету ползет на коленках, идти не может… При этом отказывается обращаться к врачам. Продукты и лекарства я ей покупаю, а за вынос мусора она платит какому- то таксисту.

Квартирный вопрос

По словам соседки в 2013-м году Шадрина Надежда Петровна оформила договор пожизненной ренты, по которому ее квартира принадлежит уже другим людям:

- Те по договору должны платить за жилье и помогать ей, но они сбежали от сына-наркомана из Алтайского края и только время от времени посылали ей деньги.

«Все зашевелились»

Анна Шакирова рассказала, что купить памперсы для Надежды Петровны ее попросил двоюродный брат Шадриной из Москвы, которому самому за восемьдесят. Зайдя в квартиру, она была в ужасе, не узнав в грубоватой прокуренной старухе былую звезду в ароматах и золоте из больницы Шинников.

- Я тоже помню, какой она была много лет назад, - говорит Анна. - То, что я увидела, меня настолько ужаснуло, что я в тот же вечер вылила эмоции в интернет.

По словам Анны, после этого все зашевелились: полиция, соцзащита, медики. И даже новые хозяева квартиры Надежды Петровны позвонили, объявили, что едут к ней из Краснодара, так как денег на сиделку нет, будут с ней жить и освободят квартиру от кошек…

Продолжение следует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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