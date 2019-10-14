Случай заболевания корью зарегистрирован у жителя Барнаула

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-14T11:56:07+03:00

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Житель Барнаула во время поездки за границу подхватил вирус кори. На родину он вернулся уже заболевшим.

Об этом министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил во время аппаратного совещания у вице-губернатора региона Ирины Долговой. По его словам, это первый случай заболевания опасным вирусом этой осенью. Медики установили круг лиц, с которым контактировал мужчина, и провели им экстренную иммунизацию.

Напомним, как писала «Комсомолка» минувшей весной, мужчина работающий вахтовым методом после очередной командировки в Москву завез на Алтай корь. Заболевшим оказался житель Баевского района. По его словам он мог заразиться в общежитии. До возвращения домой никаких признаков наличия вируса в организме он не замечал. Позже стала проявляться сыпь. Мужчину экстренно госпитализировали.

В конце марта число больных увеличилось до семи. При этом они никак не контактировали с первым мужчиной и либо сами были в Москве, либо подхватили заразу от коллег или друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU