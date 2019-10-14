Случай заболевания корью зарегистрирован у жителя Барнаула
Житель Барнаула во время поездки за границу подхватил вирус кори. На родину он вернулся уже заболевшим.
Об этом министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил во время аппаратного совещания у вице-губернатора региона Ирины Долговой. По его словам, это первый случай заболевания опасным вирусом этой осенью. Медики установили круг лиц, с которым контактировал мужчина, и провели им экстренную иммунизацию.
Напомним, как писала «Комсомолка» минувшей весной, мужчина работающий вахтовым методом после очередной командировки в Москву завез на Алтай корь. Заболевшим оказался житель Баевского района. По его словам он мог заразиться в общежитии. До возвращения домой никаких признаков наличия вируса в организме он не замечал. Позже стала проявляться сыпь. Мужчину экстренно госпитализировали.
В конце марта число больных увеличилось до семи. При этом они никак не контактировали с первым мужчиной и либо сами были в Москве, либо подхватили заразу от коллег или друзей.
ИСТОЧНИК KP.RU