Уже семь человек заболели корью в Алтайском крае

В Алтайский край пришла корь – заболели уже семь человек. Сейчас под наблюдением находятся свыше 5 тысяч человек, а более 1 тысячи уже поставили прививки.

Откуда привезли заразу?

Первый случай заражение корью был официально зарегистрирован в конце февраля. Житель Баевского района работал в Москве и проживал там в общежитии. По видимому, заразился он корью от своего соседа и уже заболевшим приехал обратно домой. Еще о двух заболевших Роспотребнадзор сообщил несколько дней назад, а уже сегодня заявил о семи больных. Все эти люди либо сами были в Москве и приехали оттуда с корью, либо заразились от своих коллег или друзей, которые недавно вернулись из столицы. Детей среди заболевших нет.

Больных станет больше?

Так как инфекция передается воздушно-капельным путем, не исключено, что число больных может вырасти. Заболевший корью человек опасен для окружающих даже в инкубационном периоде, когда еще сам не знает о том, что является переносчиком, поэтому спокойно общается с семьей и коллегами, заражая их. Сейчас Роспотребнадзор следит за окружением заболевших людей и ставит вакцины, если они необходимы. В настоящий момент под медицинским наблюдением находятся более 5 тысяч человек, которые могли заразиться дома, в медицинских учреждениях и по месту работы и учебы. Привито более одной тысячи человек.

Грозит ли мне корь?

Как было написано выше, корь передается через воздух, поэтому заразиться можно даже в автобусе по пути на работу. Если вам вводили вакцину в детском возрасте, не лишним будет определить свой уровень антител к кори, будучи взрослым. Сделать это можно в любой частной клинике за 500 рублей.

Как защититься от кори?

С 1 апреля 2019 года по всей России стартует иммунизация против кори. В первую очередь, внимание обратят на беженцев, мигрантов, людей без определенного места жительства. Не останутся в стороне и жители России, которые никогда не болели и прививались против кори. Поэтому, если вам до 35 лет, и вы никогда не прививались, либо имеете только одну прививку из двух положенных, обратитесь в поликлинику по месту жительства. До 55 лет подлежат иммунизации медицинские работники, работники образования, сферы обслуживания, транспорта. Все остальные могут сделать прививку за 300-500 рублей в частных медклиниках.

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