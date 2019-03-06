Вахтовик привез в Алтайский край корь

Житель Алтайского края привез из Москвы корь – одну из самых заразных болезней в мире. Под ударом находятся те, кто никогда не прививался против нее.

Заразился в общежитии

Житель Баевского района некоторое время работал на вахте в Москве. Там он проживал в общежитии, где и заразился корью. Болезнь никак не проявлялась вплоть до 23 февраля – именно в этот день он прилетел на самолете в Новосибирск, а затем автобусом добрался до Барнаула. Уже дома он увидел на теле характерные для этого заболевания пятна и обратился в больницу. Мужчину экстренно госпитализировали в инфекционное отделение. Врачи также разыскали людей, которые летели вместе с зараженным, и провели им экстренную иммунизацию. Инкубационный период кори составляет две недели, поэтому ситуация до 16 марта будет находиться под пристальным наблюдением специалистов.

Ситуация с корью осложняется тем, что в соседних регионах Алтайского края эта зараза не дремлет. Так, в конце февраля в Новосибирской области произошла вспышка кори – заболели свыше 50 человек, в нескольких школах был введен карантин.

Кто под угрозой заражения?

В зоне риска находятся дети до 4 лет, а также взрослые до 40 лет, которые никогда не прививались против кори. Передается возбудитель воздушно-капельным путем, то есть подцепить корь можно даже в автобусе. До сих пор наиболее эффективным средством профилактики является прививка. Иммунизация против кори включает две прививки: первая проводится в 1 год, вторая - в 6 лет. Людям до 35 лет можно привиться в поликлинике по месту жительства в любое время года абсолютно бесплатно. После 35 лет это можно сделать платно в частных медорганизациях.

Насколько корь опасна?

Корь – это острое инфекционное заболевание, которое поражает дыхательные пути и проявляется сыпью на теле. Однако не так страшна корь, как ее осложнения – пневмония, ларингит, отит, гепатит, а также поражение центральной нервной системы. При контакте с больным заболевают практически все не привитые и не болевшие люди любого возраста. Первые признаки кори похожи на ОРВИ – высокая температура, слабость, сухой кашель, насморк. Через четыре дня на теле появляются красные пятна, которые быстро увеличиваются в размерах. В этом случае нужно немедленно вызывать «скорую помощь».

Кстати

Последняя масштабная вспышка кори была в Алтайском крае в 2015 году. Тогда заболели более 100 человек.

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