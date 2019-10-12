Найден пропавший без вести в декабре житель Новоалтайска

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-12T14:14:37+03:00

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Пропавшего в декабре 2018 жителя Новоалтайска Алексея Рябцева нашли погибшим. Тело мужчины обнаружили в 10 октября в кустах между Старым и Новым мостами Барнаула.

По данным паблика «Инцидент Барнаул», труп былл скелетирован, на него наткнулись охотьники. Судя по фото, тело лежало в той одежде, которую указывали на ориентировки пот розыску мужчины сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт».

В СУ СКР по Алтайскому краю подтвердили, что тело принадлежит Алексею Рябцеву из Новоалтайска 1983 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установки причины гибели погибшего.

Тело Алексея Рябцева. Фото: vk.com/incident22

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ИСТОЧНИК KP.RU