«Славгородскому насильнику» предъявили обвинение
18-летнему жителю Славгорода предъявили обвинение в совершении «иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Напомним, парня разыскивали полтора месяца после насилия над девочкой и еще нескольких попыток в отношении других местных женщитн.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 18 сентября 2019 года в Славгороде обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки. Его задержали 8 октября.
Следственные действия. Проверка показаний обвиняемого.Видео: СУ СКР по Алтайскому краю
Следователи установили еще три факта нападения обвиняемого на жительниц города в тот же период - жертвы сами обратились к правоохранителям. Происшествиям с ними дадут юридическую оценку в ходе расследования уголовного дела. Возможно, действия задержанного в этих случаях расценят как попытку совершенит насилия.
Парня заключили под стражу, расследование продолжается. За преступление, в котором его уже обвинили, грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU