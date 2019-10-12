2019-10-12T09:52:22+03:00
Происшествия

«Славгородскому насильнику» предъявили обвинение

18-летний парень надругался над 16-летней девочкой [видео]
Анастасия Корягина
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Фоторобот обвиняемого из ориентировки МВД.Фоторобот обвиняемого из ориентировки МВД.
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18-летнему жителю Славгорода предъявили обвинение в совершении «иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Напомним, парня разыскивали полтора месяца после насилия над девочкой и еще нескольких попыток в отношении других местных женщитн.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 18 сентября 2019 года в Славгороде обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки. Его задержали 8 октября.

Следственные действия. Проверка показаний обвиняемого.Видео: СУ СКР по Алтайскому краю

Следователи установили еще три факта нападения обвиняемого на жительниц города в тот же период - жертвы сами обратились к правоохранителям. Происшествиям с ними дадут юридическую оценку в ходе расследования уголовного дела. Возможно, действия задержанного в этих случаях расценят как попытку совершенит насилия.

Парня заключили под стражу, расследование продолжается. За преступление, в котором его уже обвинили, грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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