«Славгородскому насильнику» предъявили обвинение

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-12T09:52:22+03:00

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18-летнему жителю Славгорода предъявили обвинение в совершении «иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Напомним, парня разыскивали полтора месяца после насилия над девочкой и еще нескольких попыток в отношении других местных женщитн.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 18 сентября 2019 года в Славгороде обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки. Его задержали 8 октября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/737387" frameborder="0"></iframe> Следственные действия. Проверка показаний обвиняемого.Видео: СУ СКР по Алтайскому краю

Следователи установили еще три факта нападения обвиняемого на жительниц города в тот же период - жертвы сами обратились к правоохранителям. Происшествиям с ними дадут юридическую оценку в ходе расследования уголовного дела. Возможно, действия задержанного в этих случаях расценят как попытку совершенит насилия.

Парня заключили под стражу, расследование продолжается. За преступление, в котором его уже обвинили, грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU