Барнаулец разбился после падения из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-12T08:43:24+03:00

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В Барнауле на Солнечной поляне из окна многоэтажки выпал мужчина. Он ударился о козырек парикмахерской перед приземлением, и погиб на месте происшествия.

Очевидцы случившегося рассказали в группе «Инцидент Барнаул», что мужчина жил с отцом и матерью в доме на ул. Солнечная поляна, 37. Его родные уехали на дачу до происшествия.

«В парикмахерской скорей за ведра взялись - мыть двери, хотя труп в одном шаге от входа лежит. Я бы в шоке еще пребывала, а женщина моет, как будто каждый день под парикмахерскую падают», - возмутилась в комментариях свидетельница происшествия Юлия Рочева.

Как сообщает «АиФ-Алтай» со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю, следователи проводят проверку по факту падения мужчины из окна 6 этажа. Правоохранители осмотрели место происшествия и сделали предварительный вывод о том, что криминальной составляющей в произошедшем нет - мужчина выпал сам.

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ИСТОЧНИК KP.RU