В Алтайском крае будут судить мужчину за попытку сжечь жену

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-12T12:33:16+03:00

Обвиняемый не пробыл на свободе и двух месяцев после предыдущей «отсидки»

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СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Тюменцевского района, которого обвинили в покушении на убийство с особой жестокостью.

По данным следствия, в начале августа 2019 года пьяный обвиняемый поругался с женой и в гневе нанес женщине один удар кочергой по шее. Затем жестокий мужчина облил потерпевшую бензином и поджег, при этом не давая ей выйти из дома. 36-летняя женщина получила ожоги II и III степеней, но все-таки выжила благодаря помощи медиков.

Известно, что в июне 2018 года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Обвиняемый признал вину, его уголовное дело передали в суд. Максимальное наказание, которое грозит ему в данном случае - до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU