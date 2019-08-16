Мужчина поджег дом с людьми из-за отказа женщины заняться с ним сексом

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-16T14:39:18+03:00

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Жителя Бийска обвиняют в покушении на убийство шести человек, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью и умышленное уничтожение чужого имущества. Мужчина поджег дом с людьми из-за того, что ему отказали в интимной близости.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в марте 2019 года обвиняемый пришел в дом к двум местным жителям, где находились еще четверо гостей. После распития спиртного мужчина предложил хозяйке дома заняться сексом после того, как ее сожитель ляжет спать.

Получив отказ, бийчанин вышел из дома и, подперев входную дверь так, чтобы никто из присутствующих не смог выйти, поджег жилище. Предотвратить гибель шести человек удалось проходившему мимо соседу. Он помог потерпевшим выбраться из горящего дома и вызвать пожарных.

В результате пожара погибло имущество хозяев дома на сумму более 600 тысяч рублей - это значительный ущерб. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU