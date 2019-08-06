2019-08-06T05:34:09+03:00
Происшествия

СМИ: на Алтае мужчина облил бензином и поджег свою жену

Женщина лежит в районной больнице с серьезными ожогами.
Анастасия Корягина
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Канистры с бензином.Канистры с бензином.Фото: pixabay.com
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В Тюменцевском районе проводят проверку по подозрению в преступлении: по данным "Каменских известий", мужчина облил бензином и поджег свою супругу. Женщина сейчас лежит в районной больнице с ожогами II и III степеней. Известно, что ей около 36 лет.

Как сообщает газета, пострадавшая поступила в медучреждение 3 августа. Следователь Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю Алексей Задорожний ответил на запрос СМИ, что по данному факту проводится проверка. Есть вероятность, что все-таки возбудят уголовное дело. Если информация СМИ подтвердится, действия мужчины могут расценить как покушение на убийство либо умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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