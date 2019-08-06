СМИ: на Алтае мужчина облил бензином и поджег свою жену
В Тюменцевском районе проводят проверку по подозрению в преступлении: по данным "Каменских известий", мужчина облил бензином и поджег свою супругу. Женщина сейчас лежит в районной больнице с ожогами II и III степеней. Известно, что ей около 36 лет.
Как сообщает газета, пострадавшая поступила в медучреждение 3 августа. Следователь Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю Алексей Задорожний ответил на запрос СМИ, что по данному факту проводится проверка. Есть вероятность, что все-таки возбудят уголовное дело. Если информация СМИ подтвердится, действия мужчины могут расценить как покушение на убийство либо умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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ИСТОЧНИК KP.RU