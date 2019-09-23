2019-09-23T15:34:44+03:00
Происшествия

На Алтае разыскивают серийного насильника

Неизвестный мужчина совершил четыре нападения
Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае объявился серийный насильник. Он уже совершил четыре нападения в Славгороде, одно из них произошло 18 сентября. Мужчина напал на 16-летнюю девушку.

- Кроме того, следователями установлены еще три факта нападения мужчины на жительниц города Славгорода. Во всех случаях противоправные деяния имеют идентичный характер, что дает основания предполагать о действиях одного и того же лица, - сообщает региональный следственный комитет.

После нападения в ведомстве возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Сейчас его пытаются найти, создана следственно-оперативная группа из числа опытных криминалистов и оперативников полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и личность мужчины.

Жителей региона просят оказать помощь в установлении личности подозреваемого.

Приметы: возраст 18-25 лет, европейской внешности, ростом около 162-165 см. Плотного телосложения. Цвет волос темный, короткая небрежная чёлка. Лицо худощавое со скулами. Глаза темного цвета.

Был одет: в куртку черного цвета с капюшоном, штаны темного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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