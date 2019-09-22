Нападает и на девушек, и на пенсионерок: на Алтае разыскивают насильника

О неизвестном молодом мужчине, который нападает на женщин разного возраста, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

В частности, говорится о том, что за два дня произошло четыре нападения.

- Насильник орудует в период с 22 до 23 часов. В частности, это было 19 сентября возле школы №10 (попытка изнасилования девушки), - пишут в паблике.

Также известен случай нападения на женщину 60 лет, которая сильно покусала мужчину.

- Если вдруг будут приходить с укусами или царапинами (по всей видимости в аптеки и больницы, - прим. ред.), сказали, сообщить по 02! - отмечается в паблике.

Одну женщину злоумышленник не успел изнасиловать, так как его спугнули прохожие.

В Следственном управлении СК по Алтайскому краю сообщили, что проводится проверка по одному заявлению - по факту нападения на жительницу Славгорода 18 сентября. Но также проверяется причастность мужчины к другим нападениям.

Приметы подозреваемого

В ориентировке полиции сообщается, что подозреваемому на вид 18-25 лет, рост около 165 см. Телосложение плотное, но лицо худощавое, с выраженными скулами. Глаза и волосы темные, небрежная челка. В момент нападения 19 сентября был одет в черную куртку с капюшоном и темные штаны.

Читайте также:

«Секс–охотник»: психиатры о мании алтайского следователя-насильника

- К сожалению, таких людей уже не исправить, - считает одна из бывших психиатров (женщина попросила не публиковать ее имя), позвонившая в редакцию после эфира радио «Комсомольская правда» на эту тему. – Я долгое время работала в стационаре, встречалась с людьми с подобными расстройством психики. Они признавались, что и когда в зоне сидели, только об этом и думали, чтобы выйти и снова напасть на женщину. В такой момент жалеешь, что отменили смертную казнь (подробнее)