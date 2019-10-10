Дзюдоист Иван Нифонтов стал членом Барнаульской городской думы

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-10T10:11:00+03:00

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Призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по дзюдо Иван Нифонтов стал членом комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской гордумы.

Представитель «Единой России» победил на дополнительных выборах по избирательному одномандатному округу №2. Он занял вакантное место бывшего депутата Марата Жумадилова, который переехал в Москву.

9 октября на сессии городской думы были признаны депутатские полномочия Ивана Нифонтова. «Иван Витальевич вошел в состав комитета по бюджету, налогам и финансам БГД», — говорится в сообщении городской думы.

Также в ходе сессии гордумы депутаты назначили конкурс на замещение должности главы города. Датой его проведения, как и ожидалось, выбрали 6 февраля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU