2019-10-09T14:49:17+03:00
Политика

Владимира Полетаева назначили первым зампредседателя комитета Совфеда

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Владимир Полетаев.Владимир Полетаев.Фото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Член Совфеда от Республики Алтай Владимир Полетаев назначен первым зампредседателя Комитета по конституционному законодательству и госстроительству. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в среду, 9 октября. Документ подписала спикер верхней палаты Валентиной Матвиенко.

Ранее Владимир Полетаев занимал должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Он представляет Республику Алтай в Совете Федерации с 2014 года. По окончании первого срока полномочий Владимира Полетаева Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ о его повторном назначении сенатором от региона.

Владимир Полетаев является выпускником первого потока так называемой «школы губернаторов», программы кадрового управленческого резерва Кремля. Имеет степень кандидата юридических наук, также окончил Дипломатическую академию МИД России. Сенатор известен своими законодательными инициативами в области финансов, банковской деятельности, туризма, защиты медицинских работников и пациентов. Награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации, Благодарностью Правительства РФ, медалью органа «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими знаками отличия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле появятся специальные полосы для транспорта
Бывший губернатор Алтайского края предложил блокировать электронную почту россиян
Барнаульцы смогут купить мясные и кондитерские изделия из колоний
На барнаульском стадионе «Лабиринт» появится скалодром
Гости площадки медуниверситета на Фестивале науки Алтая смогут ознакомиться с работой судебных медиков
Нового мэра Барнаула выберут в феврале 2020 года
«Динамо-Алтай» дома разгромило «Красноярских Рысей» 5:1
Жителя Барнаула поймали в лесу на «закладке»
На Алтае снова случилось землетрясение
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
Как самостоятельно оценить качество меда
Банкоматная сеть ВТБ на Алтае станет полностью бесконтактной
«Стальное дерево» подарило Заринску площадку для семейного отдыха
Приемная кампания в 2020 году в АлтГТУ начнется 15 июня
Жителей Алтая предупреждают о падении фрагментов «Протон-М»
В Барнаул из Питера отправили образцы сувенирного оружия Михаила Калашникова
В Белокурихе создадут новую зону отдыха
В Заринске на крыше многоэтажного дома заметили редкого черного аиста
На Алтае приостановился отток населения
Молодая девушка сокрушила соперницу пивной кружкой в лоб