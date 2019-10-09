Владимира Полетаева назначили первым зампредседателя комитета Совфеда

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-09T14:49:17+03:00

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Член Совфеда от Республики Алтай Владимир Полетаев назначен первым зампредседателя Комитета по конституционному законодательству и госстроительству. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в среду, 9 октября. Документ подписала спикер верхней палаты Валентиной Матвиенко.

Ранее Владимир Полетаев занимал должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Он представляет Республику Алтай в Совете Федерации с 2014 года. По окончании первого срока полномочий Владимира Полетаева Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ о его повторном назначении сенатором от региона.

Владимир Полетаев является выпускником первого потока так называемой «школы губернаторов», программы кадрового управленческого резерва Кремля. Имеет степень кандидата юридических наук, также окончил Дипломатическую академию МИД России. Сенатор известен своими законодательными инициативами в области финансов, банковской деятельности, туризма, защиты медицинских работников и пациентов. Награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации, Благодарностью Правительства РФ, медалью органа «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими знаками отличия.

ИСТОЧНИК KP.RU