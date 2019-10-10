Стало известно, когда у Барнаула появится новый мэр

Конкурс на должность нового мэра Барнаула пройдет 6 февраля следующего года. «Комсомолка» ранее сообщала, что вопрос об установлении даты был включен в повестку октябрьского заседания гордумы. И вот, решение принято. «За» проголосовали большинство депутатов, еще трое народных избранников от голосования воздержались.

Имена потенциальных кандидатов горожане смогут узнать в декабре текущего года. Именно тогда соискатели на должность мэра начнут подавать документы. За этим последует проверка конкурсной комиссии и правоохранителей, по итогам которой будет приниматься решение о допуске (или нет) к участию в конкурсе. Выбирать мэра из кандидатов, прошедших отбор, будут городские депутаты большинством голосов. Конкурс будет признан состоявшимся, если отбор комиссии пройдут не менее двух человек.

Известно, членами конкурсной комиссии станут 10 человек. Пятерых из них назначит губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а остальную половину выберут из числа БГД. По данным «Политсибру», в список от представительного органа вошли председатель БГД Галина Буевич, зампредседателя Сергей Струченко, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов, председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев, а также председатель комитета по экономической политике и собственности Валерий Касплер.

Напомним, ранее в Барнауле бурно обсуждался вопрос о возвращении всенародных выборов главы краевой столицы. С инициативой выступили алтайские эсеры. Вопрос был поднят в связи с августовской отставкой сити-менеджера Барнаула Сергея Дугина.

Вопрос о возвращении выборов пытались «продвинуть» на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания. К инициативе СР присоединились и другие партии – ЛДПР и КПРФ. Однако партия большинства даже на стадии обсуждения вопроса решила воздержаться от высказывания своей точки зрения, проигнорировав обсуждения.

А тем временем, пока имя нового мэра неизвестно, обязанности главы города временно исполняет первый заместитель главы администрации Вячеслав Франк. Будет ли он претендовать на официальное кресло сити-менеджера – пока неизвестно.

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