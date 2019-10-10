Жителям Алтайского края запретили ходить в лес

СЕГОДНЯ 06:03 2019-10-10T06:05:09+03:00

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В Алтайском крае снова введен особый противопожарный режим. Постановление подписал губернатор региона Виктор Томенко, оно действует с 10 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, на время действия этого режима обычным гражданам нельзя посещать леса. Исключением стали люди, чья работа связана с пребыванием в лесной зоне.

Такие условия ввели из-за аномально теплой погоды, которая устоялась на территории региона. При этом в отдельных районах края бушуют ветра, что может стать причиной быстрого распространения пожара.

- Запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, независимо от организационно-правовой формы собственности, - также сообщается в ведомстве.

Местным властям Алтайского края рекомендуют провести организационно-методические мероприятия, чтобы обезопасить население и территории от пожаров.

В этом году особый режим уже вводился – с 1 мая. Его отменили 21 мая, когда обстановку с пожарами удалось стабилизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU