Аномалия. В Алтайском крае из-за тепла повторно цветут деревья

СЕГОДНЯ 04:09 2019-10-10T04:10:13+03:00

Проснулись и божьи коровки, которые должны были впать в спячку к зиме

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Двадцатиградусное тепло, вернувшееся в Алтайский край в октябре, стало причиной повторного цветения деревьев и пробуждения уснувших к зиме насекомых. Об этом сообщила «Интерфаксу» профессор кафедры ботаники АлтГУ Татьяна Терехина.

По словам профессора, зафиксировано повторное цветение вербы, возможно также цветение сирени, купальницы и маральника. Повсеместно летают божьи коровки, которые уже должны были впать в зимнюю спячку.

«Это следствие погодной аномалии - такая жара не характерна для октября, вот деревья и обманулись. Сначала было резкое похолодание в сентябре, они подготовились к зиме, а тут снова тепло», - рассказала Терехина.

Это явление хоть и умиляет людей, но пагубно влияют на деревья и насекомых. «Эти деревья уже не зацветут предстоящей весной - только через год. Божьи коровки просто погибнут с наступлением холодов», - констатировала профессор.

Ранее алтайские синоптики сообщали, что период теплой погоды в Алтайском крае продлится до середины октября. Пик тепла уже прошел 6 и 7 октября, но резкого понижения температуры не произойдет.

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ИСТОЧНИК KP.RU