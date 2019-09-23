Зима в Алтайском крае будет теплее обычного

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-23T11:08:15+03:00

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Гидрометцентр России выпустил прогноз погоды на период с октября по март. Согласно этим данным, за 6 месяцев холодного полугодия в Алтайском крае в целом будет теплее, чем обычно. Оправдываемость прогноза составляет 67-69%.

По информации метеорологов, в октябре 2019 года на юге Сибири будет холодно: обещают температуру ниже нормы. На севере СФО напротив, будет выше нормы, а по факту может быть существенно холоднее, чем в Алтайском крае. В одном синоптики уверены: октябрь 2019 года ожидается холоднее, чем октябрь 2018 года.

Температурный фон в ноябре и декабре в Алтайском крае будет около нормы. При этом последний месяц календарной осени окажется чуть теплее, чем обычно бывает.

Слегка выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается в январе и феврале – причем на всей территории Сибири. А вот март и вовсе будет теплым: по словам синоптиков, первый месяц весны будет жарче обычного на большей части территории страны.

Вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

Нормы среднемесячной температуры для Барнаула

Октябрь: 2,5 °C

Ноябрь: – 6,8 °C

Декабрь: – 13,9 °C

Январь: – 15,8 °C

Февраль: – 15,1 °C

Март: – 7,3 °C

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ИСТОЧНИК KP.RU