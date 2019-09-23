Зима в Алтайском крае будет теплее обычного
Гидрометцентр России выпустил прогноз погоды на период с октября по март. Согласно этим данным, за 6 месяцев холодного полугодия в Алтайском крае в целом будет теплее, чем обычно. Оправдываемость прогноза составляет 67-69%.
По информации метеорологов, в октябре 2019 года на юге Сибири будет холодно: обещают температуру ниже нормы. На севере СФО напротив, будет выше нормы, а по факту может быть существенно холоднее, чем в Алтайском крае. В одном синоптики уверены: октябрь 2019 года ожидается холоднее, чем октябрь 2018 года.
Температурный фон в ноябре и декабре в Алтайском крае будет около нормы. При этом последний месяц календарной осени окажется чуть теплее, чем обычно бывает.
Слегка выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается в январе и феврале – причем на всей территории Сибири. А вот март и вовсе будет теплым: по словам синоптиков, первый месяц весны будет жарче обычного на большей части территории страны.
Вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.
Нормы среднемесячной температуры для Барнаула
Октябрь: 2,5 °C
Ноябрь: – 6,8 °C
Декабрь: – 13,9 °C
Январь: – 15,8 °C
Февраль: – 15,1 °C
Март: – 7,3 °C
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ИСТОЧНИК KP.RU