Стало известно, когда закончится тепло в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 07:37 2019-10-08T07:37:21+03:00

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Период теплой погоды в Алтайском крае продлится еще около недели - до середины октября. Об этом сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Сейчас Алтайский край находятся под влиянием антициклона, который сопровождается сухой, малооблачной погодой без осадков и со слабым ветром. Пик тепла уже прошел 6 и 7 октября - тогда столбики термометров поднимались выше +20. При этом в последующие дни резкого понижения температуры не произойдет.

Предположительно скандинавский антициклон уступит место арктическому антициклону 12 октября. Смена антициклонов может пройти с небольшими осадками, но может обойтись и без дождей.

В ближайшую неделю ночные температуры в крае будут балансировать от слабоотрицательных до слабоположительных, а днем температура воздуха будет колебаться в пределах +13…+20 градусов. Существенное похолодание ожидается уже во второй половине октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU