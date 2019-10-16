2019-10-16T09:44:51+03:00
Общество

В Барнауле откроют пункт стерилизации для бездомных животных

Приют «Ласка» выиграл президентский грант
Анастасия Корягина
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Щенок в приюте «Ласка». Фото: vk.com/priutlaskaЩенок в приюте «Ласка». Фото: vk.com/priutlaska
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Барнаульский приют «Ласка» выиграл президентский грант на реализацию своего проекта. Организация планирует открыть пункт бесплатной, а в последующем льготной стерилизации «Только желанные щенки!». Об этом сообщает «МК на Алтае».

Приют намерен проводить стерилизацию бездомным собакам и кошкам, чтобы уменьшить их численность. Кроме того, руководство организации будет пропагандировать необходимость стерилизации.

«Мы не только призовем людей стерилизовать своих животных, но и организуем эту работу. Любой сможет подать заявку через веб-форму или диспетчерский телефон. Мы также сможем сами свозить на стерилизацию животных, хозяева которых не могут это сделать самостоятельно в силу возраста или физического здоровья», – рассказала изданию руководитель приюта Софья Куликова.

На создание центра понадобится четыре млн рублей. Из них 2,9 из них предоставит Фонд гранта. Оставшуюся сумму приют решил собрать за счет спонсоров и партнеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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