Невыносимая жестокость: в барнаульском приюте "Ласка" отравили собак

В барнаульском приюте "Ласка" накануне объявили день траура. Там произошла трагедия - от отравления погибли собаки.

- Ночью через забор в приют была закинута отрава! - негодуют сотрудники приюта. - За забором заметны следы и раскиданная ливерная колбаса с раскрошенными таблетками.

priutlaska Ребята, это трагедия....

Помимо колбасы, накидали и хлеба с отравой. Смертельное угощение отведали семеро собак, они умерли. Еще трое животных куда-то пропали.

- Мы не оставим это так просто, мы приложим все усилия, чтобы посадить ублюдков! У соседей везде есть камеры, - говорят сотрудники "Ласки". - Теперь встаёт вопрос нашей будущей безопасности. Надо решать вопрос с ограждением и тотальным наблюдением.

Но для этого нужны деньги, поэтому сотрудники будут благодарны за любую помощь (реквизиты здесь).

Для волонтеров это стало настоящей трагедией, они тяжело переживают утрату и не понимают, кто мог так жестоко расправиться с их питомцами. Горожане в комментариях в соцсетях выражают соболезнования и надеются, что живодеров накажут:

- Ужас какой! Это ж надо так! Откуда такая жестокость!?

- Мамочки мои, да что же это за нелюди?! Жалко собачек, слов нет...

- Кто может отравить животное, тот способен на злодеяния с людьми. Очень жаль погибших животных. Бьём тревогу и поднимаем общественность! Живодеров надо найти и наказать за их преступление! Люди, куда мы идём, что нас ждёт? Где сострадание ваше, совесть, милосердие?