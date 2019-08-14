Где деньги, Зин? У барнаульцев вызвала сомнение работа приюта «Ласка»

У барнаульцев появились вопросы к приюту для животных «Ласка». Жители краевой столицы в соцсетях написали претензии по поводу «Ласкомобиля». На него организация собрала деньги еще в марте, но до сих пор не купила.

Деньги на автомобиль для «Ласки» собирали на платформе Planeta.ru. На покупку было необходимо 350 тысяч рублей, в итоге получилось даже чуть больше. На дворе август, а авто до сих пор не куплено. Это возмутило барнаульцев, своим недовольством они поделились в группе «Черный список Барнаул».

- Прошло уже порядка пяти месяцев, назревает вполне логичный вопрос. Где же этот «Ласкомобиль»? 353 тысячи 855 рублей вполне приличная сумма, «мобилей» пруд пруди, к крыльцу подгонят вместе с документами. Что не так? Или запросы увеличились или на вертолет копят? Задумывались ли когда-нибудь люди кому они перечислили деньги? - возмущенно написал неизвестный.

Как «Комсомолке» пояснила Софья Куликова, заведующая приютом «Ласка», автомобиль они ищут уже два месяца, но подходящий все никак не попадается.

- Предложений на авторынке не так много, а нам не нужна рухлядь, которую через месяц придется отдать на капремонт. Либо то, что подходит выше по стоимости, чем собранная сумма. Да и микроавтобус нужно оформлять исключительно на юридическое лицо. А это в оформлении сложнее и дольше. Один раз нам из-за этого уже отказали, - пояснила Куликова.

К слову, финансовые вопросы «Ласки» барнаульцы поднимают уже не первый раз, подозревая сотрудников в том, что пожертвования идут не по назначению.

Скриншот с сайта «Интерфакс-Спарк»

«Комсомолка» решила в этом разобраться. Как оказалось, «Ласка» последний раз выкладывала финансовый отчёт на своем сайте в 2014 году. А пункт 8.6 устава приюта гласит, что «Организация ежегодно публикует отчёты об использовании своего имущества или обеспечивает доступность ознакомления с указанным отчётом». Почему с 2015 по 2018 годы он не предоставлялся – не ясно. То есть приют не выполняет правила, которые сам себе установил и под которыми подписался.

Скриншот устава

Добавим, что в отчете, который есть на сайте «Интерфакс-Спарк» за 2017 год подробно прописаны все денежные поступления, вот только информации о том, куда были потрачены оставшиеся 800 тысяч рублей - нет. К тому же, с 2016 по 2019 годы «Ласка» выигрывала тендеры на отлов и содержание бездомных животных. Только качество выполненной ими работы у некоторых барнаульцев тоже вызвало сомнение.

Скриншот с сайта «Интерфакс-Спарк»

- Это конечно хорошо, что есть такая организация. Но есть волонтеры, которые работают, и к ним нет претензий, а к «Ласке» куча вопросов. Например, когда они отказываются принимать животных, а для чего существуют вообще тогда? А то, что они говорят про нехватку мест - это ерунда, было бы желание. Тем более такая организация, которая выигрывает гранты на отлов и стерилизацию. Где оседают эти деньги? Уже весь Барнаул можно было простерилизовать и привить, - говорит Артем Кучер, руководитель краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев Ковчег».

По словам Артема, вопросы вызывают и сообщения в соцсетях о больших суммах по задолженности перед ветклиниками.

- Это баснословные суммы. Они завышены в несколько раз. Им дешевле было бы платить оклад штатному ветеринару, чем такие суммы платить клиникам, - отметил руководитель «Ноева Ковчега».

Кстати, как «Комсомолку» заверила заведующая приютом «Ласка» Софья Куликова, перед барнаульцами о растратах перечисленных денег они все же отчитываются. В группе во «Вконтакте» в разделе «Обсуждения».

По поводу удобства этого способа отчета высказался директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

- Не этично с моей стороны обсуждать работу коллег. Мы поругались с ними очень давно и больше я с ними не общаюсь. Я вам приведу пример не связанный с «Лаской». Однажды ко мне обратились мои хорошие знакомые, у которых сгорел дом. У меня много подписчиков в инстаграме, и я разместил пост о помощи. Позже я выложил абсолютно всю информацию о поступления и на что конкретно ушли деньги (в фотографиях). И все никаких проблем нет. То есть в любой организации нужно делать систему отчета структурированной и понятной, - сказал Писарев.

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