На Алтае тренера, уволенного за «нарушение правил перевозки детей», восстановили в должности

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-08T14:01:36+03:00

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Тренера по самбо из села Талда Республики Алтай восстановили в должности по поручению губернатора Олега Хорохордина. Напомним, ранее мужчину уволили из-за якобы нарушения правил перевозки детей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В мае с Амадом Аратиным, который работает учителем физкультуры в школе села Сугаш и, по совместительству, тренером по самбо, не продлили договор. По словам мужчины, ему отказали в спецтранспорте, но он все равно решил отправить детей на соревнования.

- Нам отвечали просто – сидите дома, нет машины. Соревнования проходили в 70 километрах от Талды, я взял с родителей согласие и повез детей. Мы съездили одним днем, без ночевки. Наверное, это не понравилось директору. После каникул, когда это выяснилось, мою ставку сократили, - рассказывал Амаду Аратин.

Как отметил глава Усть-Коксинского района Олег Кулигин, губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин поручил рассмотреть вопрос и вернуть ставку тренера по самбо в Талду.

- Сегодня мы встречались с тренером, обсудили с ним все вопросы, в том числе, безопасности детей. Амаду Аратин восстановлен в должности тренера, – подчеркнул он.

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Амаду Аратин работает в школе учителем физкультуры в поселке Сугаш, год назад его пригласили возглавить секцию самбо в соседней деревне Талда. Парень исправно туда ездил, вкладывая душу в сельских пацанят (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU