2019-10-08T14:01:36+03:00
Общество

На Алтае тренера, уволенного за «нарушение правил перевозки детей», восстановили в должности

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тренера по самбо из села Талда Республики Алтай восстановили в должности по поручению губернатора Олега Хорохордина. Напомним, ранее мужчину уволили из-за якобы нарушения правил перевозки детей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В мае с Амадом Аратиным, который работает учителем физкультуры в школе села Сугаш и, по совместительству, тренером по самбо, не продлили договор. По словам мужчины, ему отказали в спецтранспорте, но он все равно решил отправить детей на соревнования.

- Нам отвечали просто – сидите дома, нет машины. Соревнования проходили в 70 километрах от Талды, я взял с родителей согласие и повез детей. Мы съездили одним днем, без ночевки. Наверное, это не понравилось директору. После каникул, когда это выяснилось, мою ставку сократили, - рассказывал Амаду Аратин.

Как отметил глава Усть-Коксинского района Олег Кулигин, губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин поручил рассмотреть вопрос и вернуть ставку тренера по самбо в Талду.

- Сегодня мы встречались с тренером, обсудили с ним все вопросы, в том числе, безопасности детей. Амаду Аратин восстановлен в должности тренера, – подчеркнул он.

Читайте также:

На Алтае уволили тренера самбо, который возил детей на соревнования за свой счет

Амаду Аратин работает в школе учителем физкультуры в поселке Сугаш, год назад его пригласили возглавить секцию самбо в соседней деревне Талда. Парень исправно туда ездил, вкладывая душу в сельских пацанят (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодая девушка сокрушила соперницу пивной кружкой в лоб
Алтайские полицейские поймали черного лесоруба
На стадионе барнаульской спортшколы «Динамо» постелили газон из Нидерландов
Алтайские полицейские и следователи поймали «Славгородского маньяка»
В Барнауле припаркованную иномарку замуровали железным ограждением
В Барнауле восстановят памятник архитектуры - дом купца Морозова
Тысяча алтайских школьников зачислена в центр для одаренных детей
ВТБ Лизинг предлагает клиентам IT-решение для управления автопарком
В Алтайском крае цены на уголь не будут расти
В Алтайском крае стали меньше строить
Фильм «Болевой порог», снятый на Алтае, выйдет в прокат 10 октября
Теплоснабжение в Алтайском крае запущено на 97 процентов
Стало известно, когда закончится тепло в Алтайском крае
«Стальное дерево» помогло создать спортивную площадку в Заринске
Преподаватель из Киргизии ведет занятия у студентов АлтГТУ
ВТБ Капитал Инвестиции совершенствует мобильное приложение для инвестиций
Следком проверит информацию об «открытых» могилах в Барнауле
Алтайским бюджетникам пересчитают зарплату
В Барнауле начинается подготовка к Всероссийской переписи населения
Нетрезвый алтаец «пальнул» по своему товарищу