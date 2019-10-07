На Алтае уволили тренера самбо, который возил детей на соревнования за свой счет

В Республике Алтай уволили молодого тренера самбо, который возил за свой счет детей на соревнования. Турнир прошел весной, а осенью, после каникул, выяснилось, что работы для мастера спорта в деревне больше нет.

Амаду Аратин работает в школе учителем физкультуры в поселке Сугаш, год назад его пригласили возглавить секцию самбо в соседней деревне Талда. Парень исправно туда ездил, вкладывая душу в сельских пацанят.

- Я пошел в школу, чтобы «поднять спорт». Ко мне ходило 38 детей (в школе сейчас уверяют, что постоянно ходили только пять-шесть человек), брали призы на соревнованиях. А осенью сказали сказали, что в моих услугах больше не нуждаются, - говорит самбист.

В обход директора

По словам тренера, руководству не понравилось, что он возил детей на соревнования на своей машине, за свой счёт и за счёт спонсоров — вместо того чтобы просить деньги и транспорт у администрации. Это грубое нарушение. Кстати, платили тренеру около 4 тыс. рублей в месяц.

- Нам говорят, сидите, нет машины, но детям нужно выступать, без соревнований спортсмен не будет развиваться. Мы привезли с последнего турнира одно первое и два вторых места, - рассказал Амаду Аратин.

Директор школы, при которой работала секция уверяет, что тренер не всегда обращался к ней за машиной, хотя возможность получить транспорт была.

- Он систематически нарушал правила перевозки детей, - говорит директор сельской школы Дергелей Комдошева. – Самовольно без приказа директора школы вывозил детей на соревнования. На свой страх и риск. Это уголовно-наказуемое дело. У нас есть специализированный транспорт в районе, тем не менее, он в обход меня возил детей. Я с ним беседы вела на эту тему, разъясняла, что так нельзя, но он не слушал.

- Я просил машину, мне сказали, что нет денег, - стоит на своем Амаду.

Истек контракт

В управлении образования Усть - Коксинского района пояснили, что контракт с мужчиной заключали на восемь месяцев, сейчас он истек, а ставку передали в райцентр.

- Мы принимаем каждый год тренеров-совместителей на учебный год – выходит по три-шесть часов в зависимости от секции, - говорит начальник управления Ольга Попова. - Аратин проводил шесть часов в неделю, его срочный контракт истек в конце мая. С 1 октября детско-юношеская спортивная школа снова набирала таких же совместителей по школам. У нас на 25 школ всего несколько ставок. Уделять внимание только одной школе мы не можем. Поэтому было решено передать эти шесть часов в Усть-Коксу на греко-римскую борьбу. На секцию желающих около 40 человек, а в Талде постяонно ходили только пять-шесть человек. Я считаю, что директор детско-юношеской школы приняла правильное решение. Сейчас в Талде нет секции, как и в других школах района. К сожалению, такой у нас бедный бюджет.

Спорт без спортзала

Только в одном Усть-Коксинском районе в 16 школах нет спортивных секций. В большинстве из них нет даже спортзалов, зимой дети тренируются - если выделяют ставку тренеру или с детворой занимается кто-то на добровольных началах – в коридорах или в классах побольше размером.

- На весь район у нас 11 тренеров-штатников, которые работают с детьми весь учебный год, - говорит начальник коксинского управления образования Ольга Попова. - Но почти все они в райцентре. В селах, где живут по 20-30 ребятишек такой секции может и не быть. Мы пытаемся раскидать оставшиеся ставки по школам, но это 2,66 ставки на девять человек. Мы не раз обращались к депутатам, в министерство, но проблема остается. Нам за три года нужно ввести десять ставок по нацпроекту «Успех каждого ребенка», но где их взять…

Тем временем

Похожая ситуация со спортивными секциями наблюдается и в других районах республики. «Комсомолка» обратилась к республиканском правительству с вопросом, почему не выделяются ставки?

Что делать сельским детям, которые хотят заниматься спортом, но у них нет такой возможности? Как дети из Талды могут продолжить заниматься самбо, если единственного тренера уволили? Как только будут получены ответы, «Комсомолка» их сразу опубликует.

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