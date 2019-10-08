Губернатор Республики Алтай заступился за уволенного тренера самбо, который возил детей на турниры за свой счет

После того, как историю уволенного алтайского тренера по самбо Амаду Аратина подхватили СМИ, за мужчину вступился глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Напомним, мастер спорта возил за свой счет детей на соревнования. По мнению мужчины, эта самовольность не понравилась директору школы. Турнир прошел весной, а осенью, после каникул, выяснилось, что работы для тренера в деревне больше нет - ему не продлили договор за нарушение правил перевозки детей. После этого единственная спортивная секция в деревне прекратила свою работу.

Тренера восстановят

khorokhordin.official Совещание по тренеру

Губернатор пообещал разобраться с вопросом, тренера могут восстановить уже к концу недели.

- Я сам с детства занимаюсь спортом, и прекрасно знаю, как важна тренерская подготовка и поддержка, поэтому лично разобрался в ситуации с несправедливым решением администрации школы по отношению к молодому тренеру. К этому вопросу следовало подойти более внимательно: побеседовать с тренером, вместе решить вопрос с предоставлением специализированного транспорта, контролировать выезды на соревнования. Если человек действительно способен тренировать детей и искренне болеет за это, нужно обеспечить ему условия для работы, — прокомментировал Олег Хорохордин.

Ранее в управлении образовании Усть-Коксинского района сообщали, что контракт с тренером не продлили из-за проблем с финансированием – не хватает ставок. На сегодня 16 сельских школ района остаются без спортивных секций. По словам руководителя местного управления образования, сейчас девять тренеров-совместителей делят 2,6 ставки. Ставки делятся каждый год по разным школам, чтобы хоть как-то «покрыть» потребность в секциях.

На контроле

Случай с алтайским тренером взял на контроль член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он обратился к министру спорта РФ Павлу Колобкову с просьбой не допустить закрытия детской секции. Также Свищев написал президенту Федерации самбо России Сергею Елисееву.

- Я поговорил с президентом всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым и он также не остался в стороне. Федерация обещала взять на личный контроль ситуацию, более того, оказать школе помощь в предоставлении материально-технической базы, - добавил депутат.

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Амаду Аратин работает в школе учителем физкультуры в поселке Сугаш, год назад его пригласили возглавить секцию самбо в соседней деревне Талда. Парень исправно туда ездил, вкладывая душу в сельских пацанят (далее).

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