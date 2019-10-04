В Барнауле перекроют Старый мост
В Барнауле перекроют движение автомобильного транспорта по коммунальному мосту через Обь (Старый мост). Об этом сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Ограничение движения связанно с проведением работ по обслуживанию моста. Объект будет перекрыт в ночь с 6 на 7 октября с 00 до 5 часов утра.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU