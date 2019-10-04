2019-10-04T15:36:49+03:00
Происшествия

МЧС: в Алтайском крае загорелся поезд

Возгорание произошло в путевой машине
Анастасия Корягина
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Поезд.Поезд.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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На перегоне «Тягун — Аламбай» Западно-Сибирской железной дороги произошло возгорание путевой машины. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю. В результате происшествия никто не пострадал. Ожидается задержка двух поездов.

На место происшествия оперативно вызвали пожарные поезда со станций Алтайская и Белово. Также прибыли три пожарных расчета МЧС России. Пожар ликвидировали.

В связи со случившимся пришлось задержать пригородный поезд №6225 «Аламбай – Барнаул» на час. Также ожидается задержка поезда №676 «Барнаул – Абакан». Причины происшествия уточняются.

Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги сообщает, что актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте «РЖД» (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов») или по телефону 8-800-775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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