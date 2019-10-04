На дорогах Алтая десять детей погибли с начала года

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-04T10:35:53+03:00

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Десять детей погибли в ДТП на дорогах Алтайского края за девять месяцев этого года. Всего на территории региона произошло 283 ДТП. Одной из причин такого большого числа погибших называют несоблюдение детьми правил дорожного движения.

В связи с этим Общественный совет ГУ МВД России по Алтайскому краю края обращается к жителям:

- Понятия «вина ребенка» не существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером показали, что можно нарушить "закон дороги". И часто за случаями детского травматизма на дрогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям.

Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь взрослые. Личный пример - это самая доходчивая форма обучения для ребенка.

Помните о том, что безопасность детей на дорогах – это ваша ответственность. Дети после летнего сезона только пошли в школу. Они могут поторопиться, и по каким-то причинам перебежать дорогу на мигающий зеленый или включившийся желтый. Возможно, ребенок опаздывает на урок. Они могут не успеть преодолеть длинный пешеходный переход, пока горит разрешающий сигнал светофора. Особенно это касается первоклассников, которые не до конца адаптировались к началу школьного периода. Они могут забыть спешиться с велосипеда или самоката. Они могут растеряться и перейти проезжую часть там, где нет пешеходного перехода. Помните о том, что у большинства из вас дети тоже пошли в школу. Берегите детей! Будьте внимательны и аккуратны на дорогах края. Соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим. Если сложилась проблемная ситуация на дороге, и по какой-то причине в нее попал ребенок – помогите ему справиться с этой проблемой и благополучно добраться до школы или дома.

ИСТОЧНИК KP.RU