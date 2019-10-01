2019-10-01T13:22:08+03:00
Происшествия

Следком: умерший на уроке физкультуры алтайский школьник был болен

Следователь получил результаты вскрытия
Анастасия Корягина
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Умерший школьник на вручении аттестатов.Умерший школьник на вручении аттестатов.Фото: из личного архива
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СУ СКР по Республике Алтай возбудило уголовное дело по факту смерти 16-летнего мальчика в одной из общеобразовательных школ Турочакского района. Как сообщает «АиФ-Алтай», в произошедшем нашли признаки причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По данным следствия, ученик 10 класса выполнял физическое упражнение на перекладине в спортивном зале – причем это происходило не во время урока, как посчитали первоначально. Ребенок внезапно упал без сознания. Ему оказали помощь школьный фельдшер и учитель физкультуры, но подросток скончался через несколько минут.

Как ранее рассказывал «КП-Барнаул» источник, знакомый с ситуацией, парень собирался перейти в другую школу. Он якобы вообще не должны был оказаться в спортзале, так как заходил в учреждение для того, чтобы сдать учебники. Заявление о переводе в другую школу написали его родители.

Как пояснили в пресс-службе республиканского СКР, по результатам вскрытия выяснилось, что у ребенка был порок сердца. Пока неизвестно, ставили ли ему такой диагноз при жизни. Судя по фотографиям мальчика, он выглядел на пару лет младше своих сверстников. Возможно, этому поспособствовало его заболевание.

Следствию предстоит выяснить, употреблял ли школьник накануне алкоголь или какие-либо наркотические вещества, которые могли негативно сказаться на его здоровье. Накануне гибели он выкладывал в соцсеть видео, где видно, что он сидит за столом с пустой бутылкой из-под пива.

Пока неизвестно, почему мальчик оказался в спортзале. Следователю предстоит изучить все обстоятельства происшествия и найти виновного в случившемся. Скорее всего, обвинение предъявят кому-то из работников школы. По статье, которую выбрало следствие, грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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