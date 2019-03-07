2019-03-07T12:21:52+03:00
Происшествия

В Барнауле от менингита скончался школьник

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Второклассник умер от менингококковой инфекции в одной из больниц Барнаула. Печальный факт подтвердили и в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Сначала у ребенка был насморк и кашель, родители обратились к участковому врачу, который прописал дальнейшее лечение, поясняет Ирина Переладова, заведующая отделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра эпидемиологии. Позднее ребенку стало хуже, родные пытались помочь мальчику самостоятельно. Когда у второклассника появилась сыпь, вызвали скорую.

Больному ребенку начали оказывать медицинскую помощь уже в машине скорой, но помочь мальчику не удалось. Он умер в больнице, сообщает Толк.

Читайте также:

Вахтовик привез в Алтайский край корь

Житель Баевского района работал на вахте в Москве. Там он проживал в общежитии, где и заразился корью (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За безобидное замечание жителя Бийска жестоко избили
Водонапорная башня сломалась в Сибирской долине
На Павловском ДОКе произвели подачу пара на систему размола щепы
Девушка ответила на опрос банка и потеряла 12 тысяч рублей
Барнаулец потерял 30 тысяч рублей при покупке мотоцикла
«8 главных признаний»: алтайские единороссы запускают необычную акцию к 8 марта
Новую школу строят в барнаульском квартале 2006а
Пациент алтайской больницы насмерть забил соседа по палате
На Алтае произошла авария со смертельным исходом
260 неваляшек продает житель Барнаула
В Барнауле на дороге появился огромный провал
16-летний подросток убил отчима битой
Барнаульский мальчик выступил на шоу "Голос.Дети"
В аэропорту Барнаула у гражданки Вьетнама изъяли мясо
Мусорные мошенники появились на Алтае
10,5 млн рублей потратят на театральный фестиваль по произведениям Шукшина
В Барнауле проверят отремонтированные в прошлые годы дороги
Алтайские актеры пошли работать на завод
В Барнауле во время соревнований лыжники катались по земле
Молодой наркоман из Заринска насмерть сбил инспектора ГИБДД
Алтайский медуниверситет занял 11-е место среди 37 медицинских вузов России в рейтинге UniRank