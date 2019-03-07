В Барнауле от менингита скончался школьник

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-07T12:21:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Второклассник умер от менингококковой инфекции в одной из больниц Барнаула. Печальный факт подтвердили и в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Сначала у ребенка был насморк и кашель, родители обратились к участковому врачу, который прописал дальнейшее лечение, поясняет Ирина Переладова, заведующая отделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра эпидемиологии. Позднее ребенку стало хуже, родные пытались помочь мальчику самостоятельно. Когда у второклассника появилась сыпь, вызвали скорую.

Больному ребенку начали оказывать медицинскую помощь уже в машине скорой, но помочь мальчику не удалось. Он умер в больнице, сообщает Толк.

Читайте также:

Вахтовик привез в Алтайский край корь

Житель Баевского района работал на вахте в Москве. Там он проживал в общежитии, где и заразился корью (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU