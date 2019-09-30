2019-09-30T18:42:19+03:00
Происшествия

Школьник скончался на уроке физкультуры в Республике Алтай

Следком по региону проводит доследственную проверку
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Скорая медицинская помощьСкорая медицинская помощьФото: Кирилл ЧАЩИН
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В одной из средних общеобразовательных школ Турочакского района во время урока физкультуры скончался ребенок. Следователи межрайонного следственного отдела СК по Республике Алтай проводят доследственную проверку по данному факту.

Трагедия произошла утром 30 сентября. Как сообщает пресс-служба республиканского следкома, во время упражнения на перекладине в спортзале ученику десятого класса стало плохо, парень потерял сознание. На помощь ему пришли учитель физкультуры и школьный федльшер. Однако спустя непродолжительное время подросток скончался.

Как сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией, парень намеревался перейти в другую школу. Он как раз зашел в учреждение, чтобы сдать учебники. Заявление о переводе в другую школу написали его родители. Почему он оказался в спортзале – неизвестно. Употреблял ли он какие-то вещества, которые могли негативно сказаться на здоровье – тоже пока неизвестно.

На странице парня в социальных сетях до сих пор «висит» трансляция его отдыха с другом. На видео можно заметить и бутылки из-под пива, правда, пустые. Употреблял ли подросток за несколько часов до смерти алкоголь, и могло ли это стать причиной гибели – установит экспертиза.

Сообщение о гибели ученика было передано в правоохранительные органы. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

- Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий: опрашиваются очевидцы, в том числе, одноклассники и родственники подростка, а также работники образовательного учреждения. Тело умершего направлено для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установления причины смерти. Анализируется интересующая следствие медицинская документация. Следователями выясняется, при каких обстоятельствах ученик был допущен в спортивный зал, предшествовало ли этому проведение обследования его состояния здоровья, - говорится в сообщении пресс-центра.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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