2019-10-01T11:24:56+03:00
Общество

Трассу на Шерегеш отремонтировали в Алтайском крае

Юлия ЕВГРАФОВА
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Ремонт автодороги Бийск - Мартыново - Ельцовка - граница Кемеровской области был завершен. Об этом сообщили в минтрансе Алтайского края.

Все работы обошлись в 170 миллионов рублей. Так специалисты Юго-Восточного дорожно-строительного управление выполнили капитальный ремонт 11 км дорожного покрытия. К тому же на трассе сделали новые автопавильоны, металлическое барьерное ограждение, водоотвод, знаки и нанесли разметку.

К слову, это направление востребовано у туристов, которые едут в Шерегеш, а также важно для экономической взаимосвязи Алтая с Кузбассом, – отметили в ведомстве.

Тем временем в «Белокурихе-2» готовят к запуску новую горнолыжную трассу на горе Глухариной. Ее протяженность составит 2 тысячи метров, по сложности она может претендовать на сине-зеленую категорию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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