Через Барнаул в Москву запустят новый скорый поезд

СЕГОДНЯ 04:20 2019-10-01T04:24:07+03:00

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Новый скорый поезд №77/78 Абакан – Москва, который будет ходить через Барнаул, запустят уже в декабре. Об это сообщают в пресс-службе РЖД.

У нового поезда общее время в пути будет на три часа меньше, чем у поезда №67/68 Абакан-Москва, который проезжает через Ачинск.

Стоит отметить, что маршрут нового поезда будет проходить через города: Омск, Барнаул, Новокузнецк, Междуреченск, Екатеринбург и Пермь.

В составе нового поезда будут купейные и плацкартные вагоны. Общее время следования скорого поезда – меньше трех суток. Первый рейс запланировали на 8 декабря. Билеты на него уже можно приобрести.

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ИСТОЧНИК KP.RU