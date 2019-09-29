2019-09-29T11:26:10+03:00
Происшествия

В Барнауле автомобиль столкнулся с опорой моста

О пострадавших информации нет
Анастасия Корягина
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ДТП у моста в Барнауле. Фото: vk.com/incident22ДТП у моста в Барнауле. Фото: vk.com/incident22
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В Барануле на проспекте Строителей водитель на автомобиле Subaru врезался в опору железнодорожного моста. У машины разбита передняя часть, пишут очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». О пострадавших не сообщается.

В комментариях горожане предполагают, что водитель либо «понтовался», либо не успел перестроиться на другую полосу, либо его «подрезали» со светофора. Автовладельцы сетуют, что в этом месте часто происходят аналогиные ДТП.

Это не первый автокурьез в Алтайском крае за выходные. 28 сентября в Бийске на одной из заправочных станций на машину обрушилась бензоколонка. Причина - автолюбительница забыла вовремя вытащить пистолет из бензобака. Местные жители также отмечают, что подобные случаи - не редкость.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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