В Барнауле автомобиль столкнулся с опорой моста

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-29T11:26:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барануле на проспекте Строителей водитель на автомобиле Subaru врезался в опору железнодорожного моста. У машины разбита передняя часть, пишут очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». О пострадавших не сообщается.

В комментариях горожане предполагают, что водитель либо «понтовался», либо не успел перестроиться на другую полосу, либо его «подрезали» со светофора. Автовладельцы сетуют, что в этом месте часто происходят аналогиные ДТП.

Это не первый автокурьез в Алтайском крае за выходные. 28 сентября в Бийске на одной из заправочных станций на машину обрушилась бензоколонка. Причина - автолюбительница забыла вовремя вытащить пистолет из бензобака. Местные жители также отмечают, что подобные случаи - не редкость.

Читайте также:

Массовая авария произошла в Бийске

В результате ДТП пострадало несколько машин, одна перевернулась (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU