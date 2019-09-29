2019-09-29T12:28:05+03:00
Общество

Алтайская автоледи забыла вытащить пистолет из бака и обрушила колонку на заправке

Анастасия Корягина
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Инцидент с колонкой на автозаправке в Бийске. Фото: Сергей Спривак в vk.com/incident_22Инцидент с колонкой на автозаправке в Бийске. Фото: Сергей Спривак в vk.com/incident_22
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28 сентября в Бийске на одной из автозаправочных станций произошло мини-ЧП: на одну из машин обрушилась колонка. Причина - автолюбительница забыла вовремя вытащить пистолет из бензобака. Об этом сообщили сразу в нескольких пабликах в соцсетях.

Машина оказалась серьезно повреждена: на одной из дверц красуется вмятина.

В комментариях люди нелестно отзываются о виновнице происшествия, а кто-то шутит, что главное в жизни - вовремя вытащить. Но нашлись и те, кто отнесся к этому нормально и даже проанализировал подобные ситуации.

«Когда-то я работала на АЗС, и статистика такая - каждую неделю в среднем уезжали с пистолетом 6 раз, в месяц около 25 таких происшествий и только 4... ЧЕТЫРЕ женщины из этих 25 людей, остальные все мужики. И это не значит, что человек, который забыл - ТУПОЙ. Как правило, отвлекаются на что-то и автоматом садятся сразу за руль», - написала жительница Барнаула Марина Сидорова в Barnaul 22.

Некоторые люди в комментариях честно признались, что и сами забывали шланги в бензобаках.

«Хорошо, что на мою машину колонка не упала, зато я со шлангом и пистолетом в баке ехала домой. Мне сигналили какие-то мужики и махали руками, но из-за телефонного разговора мне не было дела до их знаков внимания. Было очень стыдно и смешно, вернулась на заправку, а там уже собрались в полицию объявлять мои поиски. Это был второй раз в моей жизни и, надеюсь, последний, так как не хочется больше платить ущерб», - поделилась Юлия Переверзева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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