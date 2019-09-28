2019-09-28T11:33:44+03:00
Происшествия

Массовая авария произошла в Бийске

Иван ОЛЕКСЮК
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ДТП произошло в Бийске в 11.30 на улице Шишкова, 82. Об этом сообщает Госавтоинспекция На дороге столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль.

- В результате ДТП пострадало несколько машин, одна перевернулась. На месте работают сотрудники "скорой помощи" и полиции, - пишут жители в паблике Барнаул22.

По предварительным данным, водитель, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Canter, при развороте допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Isuzu Elf под управлением мужчины 1960 года рождения. В результате чего произошло столкновение с третьим автомобилем - Land Cruiser 200, за рулем которого была женщина 1988 года рождения.

При аварии медпомощь потребовалась пассажирам «Крузера» – пострадали мужчина 1968 года рождения и девятилетний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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