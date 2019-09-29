2019-09-29T05:23:36+03:00
Общество

Снег будет: алтайские синоптики уточнили прогноз погоды

Неделя начнется со снегопада, местами даже ляжет временный снежный покров
Анастасия Корягина
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Снег в Барнауле.Снег в Барнауле.Фото: Дарья САВЕНКО
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Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется со снегопада. Местами, в том числе вы Барнауле, ляжет временный снежный покров. На улице будет довольно холодно: от -2 до +2 ночью, и от +6 до +10 днем. Все это усугубит западный ветер, порывы которого будут достигать 18-22 м/с.

В Алтайском крае на большей части территории 30 сентября прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди, местами в северных и предгорных районах с мокрым снегом, в отдельных районах появление временного снежного покрова.

В Барнауле во второй половине ночи пройдет дождь, в утренние часы с мокрым снегом, местами возможно появление временного снежного покрова.

1 октября также будет холодно, снег и минусовая температура ночью. Со 2 октября до конца недели осадков не прогнозируют, дневная температура поднимется до +15 °С.

Погода на сегодня в Алтайском крае

29 сентября в крае переменная облачность, на большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, местами туманы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем +8...+13 °С.

В Барнауле переменная облачность, в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем +10...+12 °С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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