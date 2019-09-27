Почти половину жителей Барнаула подключили к теплу

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-27T11:31:36+03:00

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В Барнауле к теплу подключили почти половину многоквартирных домов.

Официальный старт отопительного сезона - 25 сентября, в этот день начали подавать тепло в школы, детские сады и другие социальные учреждения. Также система отопления уже заполнена в 1 136 жилых домах из 2 817.

Традиционно тепло в первую очередь подают в образовательные учреждения. Жилые дома могли подключить и раньше, если домовой совет подал бы заявление в теплоснабжающую компанию. Далее тепло появляется в общественных зданиях и промышленных помещениях.

В среднем, отопление появляется у всех горожан за семь дней. В этом году за первые два дня тепло пришло в 96,9% детских садов города, 84,8% школ и мест дополнительного образования и 48,6% медицинских учреждений.

Большую роль в подключении тепла играют управляющие организации. Чтобы отопительный сезон начался вовремя, все УК и ТСЖ должны вовремя проверить готовность внутридомовых систем отопления.

Если в вашем доме все еще холодно – нужно обратиться в свою управляющую организацию или единую диспетчерскую службу.

ИСТОЧНИК KP.RU