Экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Назарчук стал Почетным гражданином Алтайского края
Бывшему председателю АКЗС Александру Назарчуку и нейрохирургу краевой больницы Семену Япрынцеву вручили награды в виде звания Почетных граждан Алтайского края. Это решение приняли депутаты АКЗС еще месяц назад.
Награды мужчины получили из рук губернатора Алтайского края Виктора Томенко и председателя АКЗС Александра Романенко, сообщает «Толк».
Александр Назарчук был главой регионального парламента в течение трех созывов, влиятельным политиком в Алтайском крае. Также он застал трех глав региона. Звание он получил за вклад в развитие системы законодательства и «особо выдающиеся заслуги» перед краем.
В 2005 году Назарчук был политическим оппонентом губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Политическую карьеру завершил в 2008 году, когда его не избрали в новый состав заксобрания.
Врач Семен Япрынцев – выпускник Алтайского государственного медицинского университета. В 2016 году его наградили званием заслуженного врача РФ.
- С именем Семена Япрынцева связано использование микрохирургической техники при оперировании аневризм, удалении артерио-венозных аневризм головного мозга в Алтайском крае. Сегодняшними достижениями в области нейроэндоскопии специалисты нашего региона во многом обязаны ему, - считают в правительстве Алтайского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU