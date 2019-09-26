2019-09-26T18:09:29+03:00
Общество

Экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Назарчук стал Почетным гражданином Алтайского края

Это звание также получил нейрохирург краевой больницы Семен Япрынцев.
Анастасия Корягина
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Александр Назарчук (второй слева) и Семен Япрынцев (второй справа) в компании председателя АКЗС Александра Романенко (крайний слева) и губернатора Алтайского края Виктора Томенко (крайний справа).Александр Назарчук (второй слева) и Семен Япрынцев (второй справа) в компании председателя АКЗС Александра Романенко (крайний слева) и губернатора Алтайского края Виктора Томенко (крайний справа).Фото: ПОЛИТСИБРУ
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Бывшему председателю АКЗС Александру Назарчуку и нейрохирургу краевой больницы Семену Япрынцеву вручили награды в виде звания Почетных граждан Алтайского края. Это решение приняли депутаты АКЗС еще месяц назад.

Награды мужчины получили из рук губернатора Алтайского края Виктора Томенко и председателя АКЗС Александра Романенко, сообщает «Толк».

Александр Назарчук был главой регионального парламента в течение трех созывов, влиятельным политиком в Алтайском крае. Также он застал трех глав региона. Звание он получил за вклад в развитие системы законодательства и «особо выдающиеся заслуги» перед краем.

В 2005 году Назарчук был политическим оппонентом губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Политическую карьеру завершил в 2008 году, когда его не избрали в новый состав заксобрания.

Врач Семен Япрынцев – выпускник Алтайского государственного медицинского университета. В 2016 году его наградили званием заслуженного врача РФ.

- С именем Семена Япрынцева связано использование микрохирургической техники при оперировании аневризм, удалении артерио-венозных аневризм головного мозга в Алтайском крае. Сегодняшними достижениями в области нейроэндоскопии специалисты нашего региона во многом обязаны ему, - считают в правительстве Алтайского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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