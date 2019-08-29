2019-08-29T10:15:48+03:00
Общество

Бывший председатель АКЗС Александр Назарчук и нейрохирург Семен Япрынцев стали почетными гражданами Алтайского края

БОРЗОВ Денис
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Бывшему председателю АКЗС Александру Назарчуку и нейрохирургу краевой больницы Семену Япрынцеву присудили звание почетных граждан Алтайского края. Такое решение на очередной сессии 29 августа приняли депутаты АКЗС.

На заседании почетные граждане региона не присутствовали. Но это и не обязательно для принятия решения по регламенту. Александр Назарчук был главой регионального парламента в течение трех созывов, влиятельным политиком в Алтайском крае. Также он застал трех глав региона. Звание он получил за вклад в развитие системы законодательства и «особо выдающиеся заслуги» перед краем.

Врач Семен Япрынцев – выпускник Алтайского государственного медицинского университета. Он еще в 2016 году был награжден званием заслуженного врача Российской Федерации.

- С именем Семена Япрынцева связан целый этап развития нейрохирургической службы на Алтае, а именно, сосудистая хирургия - использование микрохирургической техники при оперировании аневризм, удалении артерио-венозных аневризм головного мозга. Сегодняшними достижениями в области нейроэндоскопии специалисты нашего региона во многом обязаны ему, - сообщается на сайте правительства Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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