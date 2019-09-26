2019-09-26T11:58:47+03:00
Общество

Официально: барнаульский Генплан приняли с многочисленными нарушениями

Претензии экспертов и алтайских политиков частично подтвердила комиссия
Анастасия Корягина
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Голосование в Барнаульской гордуме.Голосование в Барнаульской гордуме.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Новый Генплан Барнаула приняли с нарушениями - это подтвердилось в ходе проверки краевой инспекции по контролю в области градостроительной деятельности. Ведомство проводило проверку деятельности комитета по строительству, архитектуре и развитию краевой столицы с санкции прокуратуры, сообщает «Политсибру».

Часть претензий алтайских коммунистов к процедуре общественного обсуждения проекта Генплана Барнаула подтвердилась, пишет официальный Telegram-канал крайкома КПРФ. Специалисты выявили следующие нарушения:

- общественные обсуждения не провели в каждом населенном пункте городского округа;

- в документы не включили полные сведения о трансформаторных подстанциях, охранных, санитарно-защитных и водоохранных зонах;

- материалы не содержат сведений о границах населенных пунктов;

- в протокол общественных обсуждений включили не все поступившие замечания и предложения.

По итогам проверки в администрацию города направили акт и предписание об устранении нарушений законодательства. Однако вряд ли это повлечет за собой отмену уже принятого главного градостроительного документа.

Ранее стало известно, что профильная комиссия в целом отклонила большую часть из 298 предложений к Генплану. Первоначальная версия барнаульского Генплана была разработана еще в 2016 году за 7,5 млн рублей. При этом в нем были многочисленные фактические ошибки, неточности и поверхностные формулировки. С тех пор власти несколько раз откладывали принятие документ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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